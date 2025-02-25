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CHP'de şaibeli kurultay kavgası! Lütfü Savaş'tan Özgür Özel'e suç duyurusu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kendisine, 'kirli oyunun kullandığı bir piyondur' sözlerini gerekçe göstererek CHP Genel Başkanı Özel hakkında, 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

IHA25 Şubat 2025 Salı 15:36 - Güncelleme:
CHP'de şaibeli kurultay kavgası! Lütfü Savaş'tan Özgür Özel'e suç duyurusu
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kendisine bir televizyon yayınında, "Bütün kumpasçılar, ilericiyiz maskesi takarak sahneye çıkıyor. Birileri de kurultayımızı lekelemek için bu kumpası sürdürüyor. Tamamen asılsız iddialar, hiçbir tutarlılığı yok, gerçekliği yok, ciddiyeti yok" diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Lütfü Savaş ifade verdi

Savaş, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde 21 Şubat 2025 tarihinde Özgür Özel'in, yaptığı basın açıklamasında, "Lütfü Savaş sadece bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur" ifadelerini de kullandığını belirtti. Dilekçede, Özgür Özel'in bu ifadelerinin Savaş'ın onur, şeref ve saygınlığını açıkça rencide ettiği anlatıldı. Buna ilişkin Savaş, 'hakaret' suçundan avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

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