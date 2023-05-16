Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı yüzde 49,50'lik oy oranıyla yarışı önde götürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,89'luk oy alırken, böylelikle seçim ikinci tura kaldı.

Seçimin ikinci tura kalmasının yanı sıra gece boyunca Millet İttifakı'na yakın yayın organlarında veri karışıklığı yaşandı.

ANKA ile CHP'nin verilerinin örtüşmediği görülürken, CHP'nin verilerini yayınlamaması da bir diğer tartışma konusu oldu.

CHP'DEKİ VERİ KRİZİNİN FATURASI ONURSAL ADIGÜZEL'E ÇIKTI

Bu doğrultuda Kemal Kılıçdaroğlu da, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Ancak CHP'deki veri karışıklığının sadece Onursal Adıgüzel ile sınırlı olmadığı söyleniyor.

Son olarak muhalif gazeteci Bahar Feyzan, seçim gecesi CHP içerisinde yaşananlarla ilgili konuştu.

TUNCAY ÖZKAN'A VERDİ VERİŞTİRDİ

Çok sert eleştirilerde bulunan Feyzan, CHP'nin seçim sürecini yönetemediğini belirterek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibine yüklendi.

Özellikle hedefinde Tuncay Özkan'ın olduğu Feyzan, böyle devam edilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 seçim daha kazanacağını söyledi.

"TUNCAY ÖZKAN CHP'DEN GİTMEDİKÇE HİÇBİR SEÇİM KAZANILAMAZ"

Tuncay Özkan'ın CHP'den gitmediği sürece hiçbir seçimin kazanılamayacağını ifade eden Feyzan, Özkan'ın partiyi avucunun içine aldığını vurguladı.

Özkan'ın CHP içerisinde her şeye müdahale ettiğini de sözlerine ekleyen Feyzan, Özkan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la da sorun yaşadığını ifade etti.

"ERDOĞAN 10 SEÇİM DAHA KAZANIR"

İşte Bahar Feyzan'ın CHP ve Tuncay Özkan'a yönelik eleştirileri şu şekilde:

Evet Onursal Adıgüzel gitti doğru ama asıl şunu söyleyeceğim CHP'den Tuncay Özkan gitmeden çok net söylüyorum CHP hiçbir seçimi kazanamaz. Erdoğan'ın ömrü yeter mi bilemem ama Erdoğan bir 5 seçimi daha kazanır, hatta ömrü yeterse 10 seçim daha kazanır çok net söylüyorum bunu. Partiyi de avucunun içine almış, medyasını da kurmuş orada. Partide hiç kimsenin gözünü açtırmıyor, sesini çıkaran olursa fişini çekiyor. Kemal Bey'i de kendi yönettiğini düşünüyor. Dün akşam belediye başkanlarına yaptığı şeyi buradan anlatmayacağım. Mansur Bey'e ve Ekrem Bey'e duyduğum saygıdan anlatmayacağım.