CHP'de seçim hezimetinin yankıları sürüyor! 3'e bölündüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi sonrasında koltukta kalma ısrarı CHP'yi 3'e böldü. Liderlik koltuğu için oynanan satrancın her gün yeni bir şekil aldığı CHP'de gücü taşıyan Meclis, taban ve Genel Merkez gibi alanlar adeta paylaşıldı. Kasımdaki büyük kurultayda ismi adaylık için geçen ve CHP Meclis Grup Başkanı koltuğuna oturan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gücünün zayıfladığı yerlerde güçlerini gösteriyor.

GÜÇLERİNİ GÖSTERİYORLAR

Özel'in grup başkanı koltuğuna oturması ile CHP içinde ağırlığı arttı. Özel, bundan sonraki süreçte her salı TBMM'de basına kapalı grup toplantısında konuşarak gücünü perçinlemek istiyor. Özel'in vekillerin gücünü kullanarak delegelere ulaşabileceği belirtiliyor. Yeni Şafak'ta yer alan haber göre; Özel'in Meclis Grubu'nda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlere de özel olarak yoğunlaşacağı dillendiriliyor. CHP parti tabanında ve bazı il örgütlerinde ise değişim mesajlarını sıklaştıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığı artıyor. Delege ve genel merkez gücü ise halen Kılıçdaroğlu'ndan yana.

DANIŞMANLARI DA GÖNDERDİ

Seçim yenilgisi sonrası MYK'nın yenilendiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm danışmanlarını da görevden aldı. Bu danışmanlar arasında ABD'li akademisyen Jeremy Rifkin de var. CHP'den yapılan açıklamada 4 Haziran öncesi atanan tüm danışman ve başdanışmanların görevlerinin 14 Haziran 2023 itibariyle dolduğu bildirildi. Görevine son verilen isimler arasında Jeremy Rifkin, Hacer Foggo, Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir de bulunuyor.