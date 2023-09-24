CHP'de ''İstanbul'' kavgası! ''Bu bilgi kesinlikle doğru değil''

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından "değişim" kavgasına tutulan CHP'de şimdi de İstanbul İl Başkanlığı krizi yaşanıyor. Özgür Özel genel başkanlığa aday olduğunu açıklarken, İmamoğlu'nun da Özel'e açıktan destek verdiği biliniyor. Yerel seçimler için ne yapacağı muamma olan CHP'de bir diğer kavga ise il başkanlığı seçimleri...

Gazeteci Fatih Altaylı, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Ekim'de gerçekleştirilecek CHP İstanbul İl Kongresi öncesi edindiği duyumları paylaştı.

Ana muhalefet partisinde kurultay öncesi suların duruluyor gibi gözüktüğünü dile getiren Altaylı, 'en azından illerde kanlı yarışlar yaşanmaması, dışarıya paramparça ve kavga içinde bir fotoğraf verilmemesi için temel bir uzlaşma sağlanması konusunda tarafların anlaştığını' söyledi.

Fatih Altaylı, "Anlaşma olmasa da anlaşmış gibi yapma ve kılıçları kınına sokma durumundalar" ifadesini kullandığı yazısında da şu iddiayı aktardı:

"Bunun ilk sonucu Ankara İl seçiminde görüldü. İstanbul'da da hem İmamoğlu hem de genel merkez Özgür Çelik ismi üzerinde uzlaştılar. Özgür Çelik'e yeni görevi hayırlı olsun."

İMAMOĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı için tek adaylı bir kongre istediği iddia edilmişti. Çelik'in ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve "değişimcilere" yakın olduğu öne sürülüyor.

CHP'Lİ YARKADAŞ YALANLADI

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Merkezi'nin İl Başkanlığı konusunda İmamoğlu'na destek açıklamaları yapan Özgür Çelik ismi üzerinde uzlaşı sağladığını ileri sürdü. Altaylı, "Özgür Çelik'e yeni görevi hayırlı olsun" ifadesini kullandı. CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, "Bu bilgi kesinlikle doğru DEĞİL!" diyerek Altaylı'nın bu iddiasını yalanladı.

ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birlikte yol yürümekten onur duyduğum büyük aileme güç katmak için CHP İstanbul İl Başkanılığı'na adayım. Umudu örgütleyeceğimiz, yerel seçimler başta olmak üzere birçok başarıya birlikte imza atacağımız yarınlarda buluşalım" ifadelerine yer verdi.