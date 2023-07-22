CHP'de sızdırılan toplantı sonrası yüzleşme! İlk kez bir araya gelecekler

Koltuğunu bırakmamak için türlü yöntemler deneyen Kemal Kılıçdaroğlu ile Koltuğa göz diken Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Son olarak başını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çektiği 'değişimciler' online olarak bir toplantı gerçekleştirilmişti. İki tarafın gizli toplantının ardında ilk kez yüz yüze geleceği öğrenildi.

CHP'DE SIZDIRILAN TOPLANTISI SONRASI YÜZLEŞME

Yapılan toplantının bir bölümü ise kamuoyuna sızdırılınca CHP iyice karıştı. Yaşananların yankıları sürerken gözler bugün CHP'de yapılacak iki toplantıya çevrildi.

Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bugün yapılacak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında bir araya gelecek.

Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda, ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU'NUN TOPLANTISINA KATILAN İSİMLER DE OLACAK

Kritik Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

Çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu'nun çevrim içi toplantısına katılan diğer isimlerin pazar günü yapılacak toplantıya tam kadro katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Toplantıdan çıkacak kararlar ise kritik önem taşıyor. Genel Merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak.

Eğer göreve iade yönünde karar çıkarsa bu İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacak.

İMAMOĞLU, DEĞİŞİM TALEBİNİ SÜRDÜRECEK

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, başkanlara "ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi" gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı dile getiriliyor.

Ayrıca, parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu'nun seçimlerin hemen ardından başlattığı değişim çağrısını sürdüreceği ve herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı konuşuluyor.

Ayrıca İmamoğlu'nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.