star.com.tr 23.12.2019 12:55 - Güncelleme: 23.12.2019 13:20

CHP içerisinde derin bir çatlağa sebep olan “Beştepe’deki CHP’li” iddiasının sahibi Talat Atilla, Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Talat Atilla; Sözcü, Hürriyet ve Sözcü gazetelerinde bugün çıkan bazı yazılardan sonra “siyasetçi ve bazı yazarların, kumpasın bir parçası olduğunun ispatlamanın zamanı geldiğini” söyledi.

Atilla, şunları kaydetti:

“Sabırlıyımdır. Bana ve Türkiye’ye kurulan kumpasın belgesini mahkemede açıklayacaktım, ama Sözcü, Hürriyet ve Sabah’ta bugün çıkan yazılardan sonra siyasetçi ve bazı yazarların kumpasın bir parçası olduğunu ispatın zamanı geldi. Türkiye, kimin kumpasçı olduğunu birazdan görecek!”

KAYNAĞI OLAN “AKTİF CHP MİLLETVEKİLİ”NİN İSMİNİ YİNE VERMEDİ

Kısa süre sonra “Türkiye’ye ve bana kurulan kumpasın belgesi” başlıklı bir yazı kaleme alan Talat Atilla, “Bana atılan iftiralara mancınık görevi yapan bir yalanı mahkemeden önce sizlerle paylaşarak çürütmeye karar verdim.” dedi.

Söz konusu “iftiraların” Muharrem İnce’nin “yalan Twitter mesajı ile başladığını” anlatan Talat Atilla, şunları kaydetti:

“Her şey Muharrem İnce'nin 27 Kasım saat 19:43’te Twitter’da yazdığı ‘Biraz önce Rahmi Turan aradı. Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla’nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini söyledi. Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum dedi.’ mesajı ile başladı.

“İNCE’NİN AÇIKLAMASI KALDIRAÇ OLDU”

''Tek bir gazeteci, sosyal medya kullanıcısı, TV yorumcusu tarafından muhataplarına dahi sorulmadan doğru kabul edilerek, bana karşı yapılan linç ve iftiraların en önemli KALDIRACI, İnce’nin bu açıklaması oldu.”

Turan Atilla, satırlarına şöyle devam etti:

“Öyle ya… Rahmi Turan, Muharrem İnce’ye, “Talat Atilla, sağlık sorunlarımla uğraşırken BENİ OYUNA getirdi!” dediyse… Şayet 20 yıllık dostunu, bu satırların yazarı OYUNA getirmiş ise… Aynı zamanda KUMPAS dahil, her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip bir kişilik olması gerekirdi!”

Gerçeğin tam tersi olduğunu anlatan Atilla, “Ne ben Turan’ı oyuna getirmiştim! Ne de Rahmi Turan, Muharrem İnce’ye böyle bir kelime söylemiş ya da yazmıştı!” dedi.

“RAHMİ TURAN’IN AÇIKLAMASINI VİRGÜLÜNE DOKUNMADAN AKTARIYORUM…”

Meşru hakkını kullanarak Rahmi Turan’a bir soru yönelttiğini ifade eden Talat Atilla, şunları söyledi:

“Rahmi Turan’a, ‘Abi, Muharrem İnce’ye ‘Talat Atilla, hastalık sorunları yaşarken beni oyuna getirdi’ diye konuştunuz mu? Ben böyle bir insan mıyım? Bana yönelik tüm iftira ve saldırılar, İnce’nin size atfettiği saldırılar yüzünden gerçekleşti. Böyle bir şey yazılı ya da sözlü söyledin mi?’ diye sordum...

Rahmi Turan’ın bana verdiği yanıtı, virgülüne dahi dokunmadan aktarıyorum...

“Ben Muharrem İnce’ye asla ‘Talat beni oyuna getirdi’ demedim. Daha önce her haberi doğru çıktığı için inandım ama bu defa yanıldığımı anlıyorum dedim. Lafım maalesef değiştirilmiş. Eğer ihtiyaç duyarsan sözler çarpıtıldığı için mahkemede tanıklık yaparım. Talat oyuna getirdi diye bir ifade kesinlikle yok. Çok yanlış. Tam tersine ‘Şimdiye kadar verdiği haberler hep doğru çıktığı için ona inandım. Ancak bu defa doğru çıkmadı, yanıldım.’ dedim. Gazetemi tartışmalardan uzak tutmak için İnce’nin bu açıklamalarını yalanlamadım.”

“İKİNCİ TALAT ATİLLA DARBESİ”

Talat Atilla’nın atıfta bulunduğu gazetelerden Sözcü’de Necati Doğru imzasıyla yayımlanan yazıda, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün’ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili iddiaları işlendi. CHP’ye kumpas kurulduğunun öne sürüldüğü ifade edilen yazıda, yaşananlar “İkinci Talat Atilla darbesi” olarak nitelendirildi.

“PANDORA’NIN KUTUSU AÇILDI, PİS KOKULAR ORTALIĞA SAÇILDI”

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi imzalı “CHP’de kavga büyür mü?” başlığını taşıyan köşe yazısında da Sinan Aygün’ün Mansur Yavaş’la ilgili iddiaları ele alındı. Ankara kulislerinde Talat Atilla’nın haber kaynağının “Bülent Kuşoğlu olabileceği dedikodularının yayıldığının” anlatıldığı yazıda, “Pandora’nın kutusu açıldı, pis kokular ortaya saçılmaya başladı.” ifadelerine yer verildi.

“NUR TOPU GİBİ YENİ BİR CHP SKANDALIMIZ OLDU”

Talat Atilla’nın atıf yaptığı üçüncü gazete olan Sabah’ta ise Şebnem Bursalı imzasıyla yayımlanan “Buzdağının görünmeyen yüzü…” başlıkla yazıda, Sinan Aygün-Mansur Yavaş ilişkilerine atıfla “Nur topu gibi yeni bir CHP skandalımız oldu.” ifadesi kullanıldı. İlgili yazıda, Aygün-Yavaş arasında yaşananlar ile Talat Atilla’nın “Beştepe’deki CHP’li” iddiasının odağında Bülent Kuşoğlu olduğu belirtilerek, “Bu pilav ne kadar su kaldırır göreceğiz…” denildi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 20 Kasım 2019 tarihli köşe yazısında “9 Kasım’da bir CHP’linin gizlice Beştepe’ye giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü” iddiasında bulunmuştu.

Ülke gündemine bomba gibi düşen bu açıklamasının kaynağını bir süre gizleyen Turan, baskılar sonucunda söz konusu CHP’linin Muharrem İnce olduğunu, haberi ise Talat Atilla’dan aldığını belirtmişti.

“KILIÇDAROĞLU YÜZDE YÜZ TEYİT ETTİ”

Talat Atilla ise önce “Haber kaynağı ben değilim.” demiş, daha sonradan ise Rahmi Turan’a söz konusu haberi taşıyanın kendisini olduğunu söylemişti. Bu itirafın ardından okların yöneldiği Talat Atilla, iddiayı kendisine getiren kişinin aktif bir CHP milletvekili olduğunu ve iddianın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından “yüzde yüz” teyit edildiğini ifade etmişti.

“DOĞRUDUR, AMA İSİM VERMEK İSTEMİYORUM”

Kılıçdaroğlu ise katıldığı bir televizyon programında iddialarla ilgili olarak “Doğrudur, ama isim vermek istemiyorum.” demiş, daha sonra ise bu sözlerinden geri dönüp hedef şaşırtmaya çalışarak şunları kaydetmişti:

“Bu iddianın kaynağı olan gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmüyorum. Bazı CHP’lilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumlar gelir. ‘Doğrudur’ sözü ile, Erdoğan’ın CHP’nin iç işlerine müdahil olmasını kastettim.”

“KUMPAS KURULDUĞU TÜM GERÇEKLİĞİYLE ORTADA”

İddianın göbeğinde yer alan isim olan Muharrem İnce ise, “Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken, partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa, aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.” açıklamasını yapmıştı.