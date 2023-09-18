Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a yaptığı 3 ziyarette de Ekrem İmamoğlu'nu davet etmemesi, yaşanan krizin kanıtıydı. Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan ve CHP'de değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel'den yana tavır aldı.
İkili arasındaki soğuk savaş, fondaş TELE1 için düzenlenen dayanışma gecesinde açığa çıktı. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun programın düzenleneceği Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na ulaşımını zorlaştırmak için Hilton Otel ile Harbiye Orduevi arasında bulunan demir kapıyı kapattırdı.