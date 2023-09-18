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Güncel

CHP'de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen bariyer çekti

CHP içerisinde devam eden koltuk savaşı yeni bir boyut kazandı. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerginlik yola bariyer çekmeye kadar geldi. Ekrem İmamoğlu, kendisini 3 program davet etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı programa ulaşmasını sağlayan kestirme yolu kapattırdı. Kriz, fondaş TELE1 için düzenlenen dayanışma gecesinde açığa çıktığı öğrenildi.

18 Eylül 2023 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
CHP'de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen bariyer çekti
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim krizi tırmandı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye kalktı. Ancak planları tutmadı. Genel Başkanlık hayali yarım kalan İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun arası iyice açıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANA TAVIR ALDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a yaptığı 3 ziyarette de Ekrem İmamoğlu'nu davet etmemesi, yaşanan krizin kanıtıydı. Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan ve CHP'de değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel'den yana tavır aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN PROGRAMINA YETİŞMESİNİ ENGELLEDİ

İkili arasındaki soğuk savaş, fondaş TELE1 için düzenlenen dayanışma gecesinde açığa çıktı. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun programın düzenleneceği Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na ulaşımını zorlaştırmak için Hilton Otel ile Harbiye Orduevi arasında bulunan demir kapıyı kapattırdı.

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