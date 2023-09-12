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CHP'de sular durulmuyor: Başdanışman Emre Tiftikçi istifa etti

CHP Gençlik Kolları'nda Başdanışman olan Emre Tiftikçi, parti içindeki tartışmalara dikkat çekerek istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tiftikçi, 'Değişim diyeni kenara itmek CHP Gençlik Kolları'nın ideolojisiyle de kültürüyle de tarihiyle de bağdaşmaz.' dedi.

12 Eylül 2023 Salı 18:16 - Güncelleme:
CHP'de sular durulmuyor: Başdanışman Emre Tiftikçi istifa etti
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Seçim hezimeti sonrası değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'den bir istifa haberi daha geldi. CHP Gençlik Kolları'nda Başdanışman olan Emre Tiftikçi, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"DEĞİŞİM" DİYENİ KENARA İTTİLER"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tiftikçi, partideki değişim tartışmalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna ve genç yol arkadaşlarımıza... Gençlik örgütleri her siyasi partinin en ilerici organları olmalıdır. Çünkü gençlik doğası gereği ilericidir. "Değişim" diyeni kenara itmek CHP Gençlik Kolları'nın ideolojisiyle de kültürüyle de tarihiyle de bağdaşmaz.

Gençlik Kolları'ndaki Başdanışmanlık görevimden istifa ediyorum. Hepimizin içinde olduğu iyi ve güzel bir gelecek için çalışkan bir parti üyesi olarak mücadeleye devam edeceğim. Değişim!"

  • istifa
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