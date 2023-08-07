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CHP'de sular durulmuyor! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Tunceli' mesajı

İlçe kongrelerinin başladığı CHP'de değişim tartışmalarının başını çeken İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı delegeleri yakın markajına aldı. Yerel seçim çalışmalarının startını Erzincan Tercan'dan veren Kılıçdaroğlu'na karşı elini güçlendirmek isteyen İmamoğlu bugün Elazığ ve Tunceli'ye gidecek.

Yeni Şafak7 Ağustos 2023 Pazartesi 08:11 - Güncelleme:
CHP'de sular durulmuyor! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Tunceli' mesajı
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İlçe kongrelerinin başladığı CHP'de delege devşirme çabaları yoğunlaştı. İmamoğlu, bugün Elazığ ve Tunceli'de olacak. İmamoğlu'nun, CHP liderine, memleketi Tunceli'de yenilgi yaşatarak mesaj vermek istediği, parti içinde değişimden yana olan diğer grupları da yanına çekmeye çalıştığı belirtiliyor.

CHP'de, değişim yanlılarının liderliğini üstlenmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Elazığ ve Tunceli'ye ziyaretlerde bulunacak. İmamoğlu'nun ziyaretlerine CHP Doğu Masası'nın güçlü olduğu illerden başlaması dikkat çekti. İlçe kongrelerinin sürdüğü CHP'de, işi sıkı tutmak isteyen İmamoğlu, il ve ilçe ziyaretlerine sürdürmesi bekleniyor.

MUHALEFETİ HALEN BİRLEŞTİRMEDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Temaslarında, 10 Aralık hareketinin lideri Oğuz Kaan Salıcı'nın güçlü olduğu illerle devam edeceği iddia edilen İmamoğlu'nun hedefi, Kılıçdaroğlu'na karşı tüm değişim yanlılarını birleştirmek. Ana muhalefette İmamoğlu ve Zoom ekibi dışında da değişim yanlısı kesimler var. Ankara'da İlhan Cihaner'in, İstanbul'da Örsan Öymen'in etrafında odaklanan muhalifler dışında 10 Aralık Hareketi'nin başı Salıcı, İstanbul ve Doğu Masası illerindeki gücünü koruyor.

RÜZGAR TERSİNE DÖNERSE

İmamoğlu'nun bu kesimlerin de desteğini arkasına görmek istediğini kaydedenlerse, "Kılıçdaroğlu delegeler üzerindeki gücünü büyük ölçüde koruyormuş gibi gözükse de rüzgarın tersine dönme olasılığını da göz ardı etmiyordur" ifadelerini kullandı. Kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde değişim taleplerini 'tüzük' ve 'program' değişikliği gibi kesmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını da aktararak, "Parti Meclisi'nin üye sayısının artırılması, aday belirleme sürecinde ön seçim şartı, aktif üye tabanı gibi düzenlemelerin tüzükte yer alacağı iddiaları dolaşıyor" diye konuştu.

TUNCELİ SEMBOLİK ÖNEMDE

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçimdeki başarısızlığı kadar tabanda oluşturduğu hayal kırıklığından cesaret alarak, delegeleri ikna etmeye çalışacak. Bu iddiayı savunanlara göre, 10 Ağustos'a kadar manifestosunu açıklaması beklenen İBB Başkanı'nın CHP Lideri'ni kendi memleketinde yenmek arzusunda. Tunceli'de CHP'nin vekillik kazanamadığını aktaranlar, HDP'nin oylarıyla memleketinde birinci çıkan Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ya da en azından değişimi savunanlar karşısında yenilmesinin sembolik önemine işaret etti.

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