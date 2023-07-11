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  • CHP'de sular durulmuyor! ''Yeni atanan başdanışmanın odası basıldı''
Güncel

CHP'de sular durulmuyor! ''Yeni atanan başdanışmanın odası basıldı''

CHP Genel Merkezi'nde, yeni atanan etkin başdanışmanlardan birinin odasının bir grup CHP'li tarafından basıldığı öne sürüldü.

11 Temmuz 2023 Salı 08:42 - Güncelleme:
CHP'de sular durulmuyor! ''Yeni atanan başdanışmanın odası basıldı''
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CHP'de yaşanan seçim hezimeti sonrası tansiyon düşmüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından değişim tartışması başladı. Çıktığı her seçimi kaybeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı arttı. Ancak eleştirilere kulak tıkayan ve koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu, gemi de benim kaptan da çıkışı yaptı.

Açık açık kurultayda yeniden genel başkan adayı olacağı mesajını yolladı.

İBB BAŞKANI KOLTUK SAVAŞINDA

29 Mayıs sabahı değişim diyerek tartışmaların fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise genel başkanlık çalışmalarına başladı. Yaptığı birçok görüşmeye rağmen umduğu desteği bulamadı.

BOMBA İDDİA

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, CHP Genel Merkezi'nde bir danışmanın odasının basıldığı kulisini verdi.

CHP Genel Merkezi'nde bir danışmanın odasının basıldığını belirten Gürel "Yeni atanan kudretli ve etkin başdanışmanlardan birinin odası önceki gün Ankara'da bir grup CHP'li tarafından deyim yerindeyse basıldı." ifadelerini kullandı.

  • CHP Genel Merkezi
  • başdanışman

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