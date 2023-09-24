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CHP'de tansiyon yine yükseldi! İl kongresinde birbirlerine girdiler

CHP'nin Manisa İl Kongresi'nde arbede yaşandı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun konuşması sırasında bazı partililer arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı partililer kürsüye doğru yönelince kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın yaşandığı salonda Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Özgür Özel'in de bulunduğu görüldü.

IHA24 Eylül 2023 Pazar 18:32 - Güncelleme:
CHP'de tansiyon yine yükseldi! İl kongresinde birbirlerine girdiler
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CHP Manisa İl Teşkilatı'nın 38'inci Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki başkan adayının yarıştığı kongreye CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Parti Meclis Üyesi Pınar Uzun Okakın, belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Genel başkan adaylarının konuşmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun konuşması sırasında bazı partililer arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı partililer kürsüye doğru yönelince kısa süreli arbede yaşandı.

Daha sonra CHP Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu ve delegeler araya girerek tansiyonu düşürdü. Semih Balaban ile Ferdi Zeyrek'in il başkanlığı için aday olduğu kongre, ortamın sakinleşmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor.

  • CHP Manisa
  • İl Kongresi
  • arbede

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