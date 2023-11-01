CHP'de taşlar yerinden oynuyor! ''Kazanabilir önlem alın''

CHP Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, dün akşam Ankara'da İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bir araya geldi.

CHP'de kurultaya günler kala delege hareketliliği olağan hızıyla devam ediyor. CHP Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, dün akşam Ankara'da İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bir araya geldi. Çelik'i, Turan Güneç Bulvarındaki çalışma ofisinde kabul eden Özel, görüşme sonrasında kameraların karşısına geçti. Çelik'in Büyük Kurultay'da 196 delege ile temsil edilen İstanbul'da 185'nin Özgür Özel'e imza verdiğini söyledi. Çelik, "Bu irade sadece İstanbul'un 185 kurultay delegesinin iradesi değildir. Bu irade aynı zamanda İstanbul halkının iradesidir. Biz sokakta sahada okulda işte bir değişim talebi olduğunu çok net bir şekilde İstanbul'da görüyoruz" dedi.

KAZANABİLİR ÖNLEM ALIN!

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'de 38. Olağan Kurultay öncesinde bazı şehirlerde taşlar yerinden oynuyor. Edinilen bilgilere göre, bazı il başkanları, Genel Merkez'e verdikleri destekten vazgeçerek ibreyi değişim cephesine çevirdi. Bu nedenle Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e karşı önlem alınması için MYK'daki ve PM'deki isimleri uyardı. Bu kişilere delegelerle yakın temasta olmaları talimatını iletti. Kılıçdaroğlu'nun, kurmaylarına 'Özel'in 500 oyda kalması gerektiğini' ilettiği ileri sürüldü.