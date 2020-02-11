CHP'de 'tek aday' isyanı

11.02.2020 08:25 - Güncelleme: 11.02.2020 08:25

CHP’nin İstanbul ve İzmir il kongreleri parti içinde yeni tartışmaları getirdi. İstanbul’daki seçimlere tek aday olarak giren İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 677 delegeden 444’ünün oyunu alarak ikinci kez başkanlığa seçildi. İstanbul’daki seçimlere blok liste tartışmasıyla başladı. İstanbul Milletvekili Ali Şeker, çarşaf listeyle seçime gidilmesi gerektiği belirtti. Şeker’e çok sayıda partili destek verse de blok listeyle seçime gidildi. Listeyi Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İl Başkanı Cemal Canpolat hazırladı. Her üç isim de kendileri için belirlenen sayıda delegeyi listeye yazdı. Geri kalan delegelere ise Erdoğan Toprak ile Oğuz Kaan Salıcı’nın karar verdiği öğrenildi. Duruma tepki gösteren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arkadaşları listeye girmeyince kurultay delege listesinden çıkmak istedi. Bozkurt’a İBB Başkanı İmamoğlu engel oldu. Kaftancıoğlu’na muhalefet eden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu listeden çıkarken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi listede yer aldı.

BAŞKANLAR SONDAN GİRDİ

Blok listeden sonra Kaftancıoğlu’na delegelerden büyük tepki geldi. 2. kez başkan seçilen Kaftancıoğlu, kurultay delege listesine son sıra olan 196’dan girdi. Delegeden tepki alan bir diğer isim ise İBB Başkanı İmamoğlu oldu. İmamoğlu da listede Kaftancıoğlu’nun 7 sıra üstünde 188’inci sırada yer aldı.

ÇOĞU OY KULLANMADI

Cumartesi günü İzmir’de yapılan il kongresinde tek aday olan Deniz Yücel’in 611 delegeden sadece 258’inin oyunu alarak başkan seçilmesi tartışmaya neden oldu. Yücel’e 540 delege imza verirken sandıktan 258 oy çıkması ‘imzada deşifre olmaktan çekinen delegeler tepkisini sandıkta gösterdi’ şeklinde yorumlandı. Eski il başkanlarından Alaattin Yüksel, İzmir’deki tartışmayı bir adım daha ileriye götürerek “Salt çoğunluk bile değil. Güvensizlik oylaması var. imza toplansa, düşürülmeye kalkışılsa sıkıntılı bir durum var” diyerek ileride olabileceklere dikkat çekti.

(Akşam)