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CHP'de terör seviciler birer birer ifşa oluyor!

CHP'de terör seviciler birer birer gün yüzüne çıkıyor. İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın terör örgütü DHKP-C'yi öven paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından şimdi de CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın terörü destekleyen paylaşımları tespit edildi.

Yeni Şafak 2 Nisan 2023 Pazar 08:53 - Güncelleme:
CHP'de terör seviciler birer birer ifşa oluyor!
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CHP içerisindeki terör destekçisi isimler birer birer gün yüzüne çıkıyor. CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın terör örgütü PKK'yı savunup, devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçladığı tweetler ortaya çıktı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri ve İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Eda Ezgi Yıldız'ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak yaptığı terör seviciliği infiale neden oldu.

CHP'DE TERÖR SEVİCİLER BİRER BİRER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Yıldız'ın skandalına tepkiler katlanarak çoğalırken CHP'li bir ismin daha terörü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı.

CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı savunan paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

PKK seviciliğiyle de yetinmeyen Bektaş'ın devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) suçladığı görüldü.

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