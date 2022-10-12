CHP'de toplu istifa

Olay 28 Eylül akşamı CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde meydana geldi. Etkinliğin bitmesine kısa bir süre kala ailesi ve programa katılan misafirlerle sohbet eden İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Barut'un uğradığı yumruklu saldırının ardından diğer partililer ile S.K. arasında yumruklaşmalar yaşandı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde S.K.'nin Barut'a arkadan hızlıca yaklaşıp yumruk attığı ve partililerin de daha sonra olaya dahil olduğu anlar yer aldı.

HEM SALDIRIYA UĞRADI, HEM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP Kiraz İlçe Yönetimi, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'u disipline sevk etti. Gerekçe olarak da kavga görüntülerini basına sızdırmak gösterildi. Yaşananlara isyan eden Barut, 30 kişi ile birlikte Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ve üyesi olduğu CHP'den istifa etti.

"GÖRÜNTÜLERİ BENİM SIZDIRMAMA GEREK VAR MI?"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne süren Barut, "Saldırıya uğrayan ben, disipline giden ben. Üstü kapatılmaya çalışılan olayın kamera kayıtlarını basına sızdırdığım ile ilgili suçlu gösterilen yine ben. Basına açık olan, basın mensuplarının da olduğu bir yemekte görüntüleri benim sızdırmama gerek var mı? Burada mağdur olan biri varsa o da benim. Bu hadise yaşandıktan sonra olayın üzeri kapatılmaya çalışıldı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

"CHP İÇERİSİNDE BAZI KİŞİLER, ATATÜRK'ÜN IŞIĞINDA YÜRÜMÜYOR"

CHP'nin her kademesinde bazı kişilerin Atatürk'ün ışığında yürümediğini gördüğünü söyleyerek, beraberindeki 30 kişiyle birlikte partiden istifa ettiğini açıklayan Barut, "Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunan bazı kişilerin düşüncelerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ilerlemediğini görüyoruz. 10 yaşından beri bayrağını gururla salladığım ve hiçbir beklenti durumunda bulunmadığım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugünden itibaren 30 yol arkadaşımla birlikte istifamı vermiş bulunuyorum. 'Hak, hukuk, adalet' diye bağırdığımız bu dönemde parti içerisinde demokrasinin bir an önce gelmesi temennisiyle" dedi.