Kılıçdaroğlu, A Takımı'nda yer almalarına rağmen İmamoğlu'nun yönettiği Zoom toplantısına katılan isimleri kendisinden uzak tutuyor. Son örnek Kılıçdaroğlu'nun yeni vekillerle Meclis'teki buluşmasında yaşandı. Görüşmelerde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın yer almadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekiplerine karşı güvensizliği sürüyor. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğindeki Zoom toplantısında bir araya gelen kurmaylarına karşı temkinli davranıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP Lideri, özel görüşmelerinde Zoom toplantısında bulunan kurmaylarının olmamasına özen gösteriyor. Bunun bir örneği de Kılıçdaroğlu'nun partisinin yeni Milletvekilleri ile TBMM'deki buluşmasında görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL KATILMADI

Toplantılara CHP Grup Başkanı Özgür Özel katılmadı. Öte yandan görüşmelerinde bazılarında Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu hazır bulunurken, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da yer almadı. CHP'de 28 Mayıs hezimetinin ardından başlayan değişim çağrıları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da temkinli davranmaya sevk ediyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay çağrısı planlı Zoom toplantısına katılan yakın kurmaylarını özel toplantılara almaması dikkat çekti.

BAŞARIR VE GÜNAYDIN DA YOKTU

62 yeni milletvekilini gruplar halinde Meclis'teki CHP Parti Grubunda ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in olmadığı görüldü. Öte yandan bazı görüşmelerde Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu da hazır bulundu. Bu görüşmelerde, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da yer almadı. Başarır ve Özel, Kılıçdaroğlu ile milletvekili görüşmelerinin ardından makam odasında bir araya geldi.

MAKAM ODASINI KULLANMADI

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez Meclis'e giren 62 yeni milletvekilini 5 ayrı grup halinde kabul etti. Görüşmeler için Meclis'teki makam odasını kullanmayan Kılıçdaroğlu, bu odanın karşısında yer alan toplantı odasını kullandı. Milletvekillerini İç Anadolu, Trakya-1, Trakya-2, Doğu Anadolu, Ege ile Akdeniz şeklinde bölgeler halinde kabul eden CHP liderinin yanında, İmamoğlu'nun başkanlık ettiği Zoom toplantısında Özgür Özel'in yer almaması dikkat çekti.