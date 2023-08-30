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CHP'de yeni kriz! ''Değişimciler'' ve ''Kemalciler'' arasında ''biz öndeyiz'' kavgası

Seçim hezimeti sonrası CHP'de sular durulmuyor. Partide kongreler yapılırken İstanbul teşkilatında 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' arasında 'biz öndeyiz' kavgası başladı.

Sabah30 Ağustos 2023 Çarşamba 08:44 - Güncelleme:
CHP'de yeni kriz! ''Değişimciler'' ve ''Kemalciler'' arasında ''biz öndeyiz'' kavgası
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CHP kurultayına 250'ye yakın delege gönderecek olan İstanbul teşkilatında hem "Değişimciler" hem de "Kemalciler", "biz öndeyiz" kavgasına tutuştu. İstanbul'daki kongrelerde, İmamoğlu destekçileri kendilerinin "açık ara" önde olduğunu savunurken, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutanlar da kendilerinin fark attığını ileri sürüyor.

KAFTANCIOĞLU'NA SOĞUK DUŞ!

Sabah'ın haberine göre, CHP'nin gayri resmi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun akrabası Deniz Kaftancıoğlu'nun Küçükçekmece'deki oylamada delege seçilememesi genel merkezde soğuk duş etkisine neden oldu.

Buna rağmen Küçükçekmece, Kadıköy ve Üsküdar'da değişimcilerin kazandığına yönelik iddialar, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından ısrarla reddediliyor.

Üsküdar'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in aday gösterdiği Onur Cingil'in ilçe başkanlığı yarışını değişimcilerden İbrahim Çağlar'a kaybetmesi ise İmamoğlu taraftarlarının zaferi olarak değerlendiriliyor.

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