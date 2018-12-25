CHP’de yerel başkan protesto edildi
CHP’nin yeniden aday yapmaya hazırlandığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP Genel Merkezi önünde protesto edildi.
Önceki gün CHP Genel Merkez önüne 10 otobüsle gelen Bakırköylüler, mevcut Başkan Kerimoğlu’nu, burada açtığı pankartla protesto etti. “Bakırköy Yerel Başkan İstiyor” pankartı asan ve “Bakırköy Halkla Barışık Başkan İstiyor” yazılı dövizler taşıyan CHP’liler, Genel Merkez yöneticileriyle de görüşmelerde bulundu. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun ismi Sofya’daki bir kumarhanedeki görüntüleri ile daha önce gündeme gelmişti.
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