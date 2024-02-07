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  • CHP'de zehir zemberek sözlerle istifa: Onun haddi değil
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CHP'de zehir zemberek sözlerle istifa: Onun haddi değil

Malatya'nın Arguvan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, partisi CHP'den istifa etti.

DHA7 Şubat 2024 Çarşamba 12:08 - Güncelleme:
CHP'de zehir zemberek sözlerle istifa: Onun haddi değil
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Yeniden aday gösterilmeyen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, partisinin ilçe binası önünde yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini söyledi. Burada toplanan partililere seslenen Kızıldaş, "Arguvan ve Arguvan halkının siyasi tercihlerini yönlendirmek, Veli Ağbaba'nın haddi değildir, olamaz da. Arguvanlı Veli Ağbaba, Arguvan'ın kaderini belirleyemez. Arguvanlı buna asla izin vermez. Uzun yıllar hizmet etmekten gurur duyduğum partim CHP'den istifa ediyorum. Arguvan'a karşı güvenimi bir kez daha tazeleyeceğimi ve 31 Mart'ta kazanacağımıza olan inancımı vurguluyorum" dedi.

  • Mehmet Kızıldaş
  • Arguvan

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