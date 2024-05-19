İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2024 Pazar / 12 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel ''geri alındı'' demişti... CHP'deki eş-dost atamalarında gerçek bambaşka çıktı
Güncel

Özgür Özel ''geri alındı'' demişti... CHP'deki eş-dost atamalarında gerçek bambaşka çıktı

CHP'li belediyelerdeki eş-dost atamalarında her geçen gün yeni bir skandala patlar veriyor. Son olarak Özgür Özel'in CHP'deki atamlar ile ilgili 'geri alındı' sözlerinden ardında yeni bir gelişme yaşandı. Adana'nın Yüreğir Belediyesi'nde Başkan Ali Demirçalı'nın, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ı görevden almadığı ortaya çıktı.

19 Mayıs 2024 Pazar 07:50 - Güncelleme:
Özgür Özel ''geri alındı'' demişti... CHP'deki eş-dost atamalarında gerçek bambaşka çıktı
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Akraba ataması geri alındı" dediği Adana'nın Yüreğir belediyesinde Başkan Ali Demirçalı'nın, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ın görevden almadığı ortaya çıktı. Aydoğan'ın 16 Mayıs 2024 tarihli resmi evrakta imzasının bulunması gözlerden kaçmadı.

10 MÜDÜRLÜK BAĞLANDI

31 Mart seçiminden sonra Yüreğir Belediye başkanlığı koltuğuna oturan CHP eski milletvekili Ali Demirçalı, hiç vakit kaybetmeden başkan yardımcılığına kızkardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirdi. Daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdürlüğü de yapan Aydoğan'a ayrıca 10 müdürlük bağlandı. Başkan yardımcısı Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan da başkan dayısı tarafından Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilip 2 müdürlük bağlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'deki eş, dost ve akraba atamalarıyla ilgili, "Tavizimiz yok. Bursa, Balıkesir, Adana-Yüreğir'de tespit edilen akraba atamaları geri alındı" açıklamasında bulunmuştu.

GERÇEK İSE BAŞKA ÇIKTI

Gerçeğin ise başka olduğu ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ı, görevden almadığı ortaya çıktı. Hasan Aydoğan'ın belediyenin resmi yazışmalarında imzasının olduğu gün yüzüne çıktı.

Aydoğan'ın 16 Mayıs 2024 yılında yapılan yazışmada başkan yardımcısı olarak imzasının bulunması dikkat çekti.

  • chp skandalları
  • özgür özel atamaları
  • yüreğir belediyesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.