İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2024 Pazartesi / 2 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0054
  • EURO
    35,0246
  • ALTIN
    2240.47
  • BIST100
    9247.79
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'deki kavga mitinge taşındı! Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu
Güncel

CHP'deki kavga mitinge taşındı! Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu

CHP'nin Mersin Anamur İlçesinde düzenlediği mitingde olaylar çıktı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır seçimde desteklediği Anamur Belediye Başkan adayı Durmuş Deniz'in mitingine katıldı. Başarır, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tarafları olduğu öğrenilen grup tarafından önce protesto edildi daha sonra yumurta yağmuruna tutuldu.

11 Mart 2024 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
CHP'deki kavga mitinge taşındı! Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu
ABONE OL

Yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde sık sık karşı karşıya gelen CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu kez de Anamur'da karşı karşıya geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Daha önce yine Mezitli'de Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmış, Ali Mahir Başarır'ın desteklediği kişi seçimlere aday olarak katılmıştı. Ali Mahir Başarır, Anamur'da yine kendisine yakın adayı listeye yazdırmış, Vahap Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmıştı.

10 Mart'ta Anamur'daki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitinge katılan Mahir Başarır ile Seçer tarafları arasında önce sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre Seçer'in tarafları otobüsün üstünde bulunan Başarır'ı yumurta yağmuruna tuttu.

Bunun üzerine iki grup kavga etmeye başladı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga büyümeden önledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.