CHP'den ihraç edilen İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, yıllar sonra itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONUN ARKASINDA TUNCAY ÖZKAN VE CANAN KAFTANCIOĞLU VAR"



Partinin Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu'nun yönetiminde olduğunu ima eden Kocasakal, "Ben sadece belirli bir televizyon kanalındaki programa çıktım diye ihraç edildim. Çok büyük bir parti suçu işledim. Her şeyim açıktır. Operasyonun arkasındaki en temel iki kişi de Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu'dur." diye konuştu. İkilinin asıl amacının 'parti itibarına zarar vermek' olduğunu söyleyen Kocasakal, "Partiyi bir şekilde kamuoyunda rencide edecek şekilde bir görüntüye götürmektir. Partinin programını, ilkelerini çiğnemektir" dedi.

"FETÖ'YÜ MODERN ŞAMAN DİYE GÜZELLEYENLER VEKİL YAPILDI"



Sözlerinin devamında FETÖ'yü aklamaya çalışanların CHP'den vekil yapıldığını vurgulayan Kocasakal, "Fetullah Gülen adlı çete başına 'modern şaman' diyen bir insanı milletvekili yapmak parti suçu, yoksa bir programa çıkmak mı? Ben birileri gibi sicil veya şekil CHP'lisi değilim. Ben çizgi ve ilke CHP'lisiyim. Ve bu anlamda CHP'den ihraç etmeye kimsenin gücü de yetmez, yetkisi de yoktur." ifadelerini kullandı.