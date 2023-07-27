CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk ciddi çıkışını yapmaya hazırlanıyor. CHP kurmalarıyla bu yönde yüzlerce toplantı yapan İmamoğlu, cuma günü tek başına kameraların karşısına geçerek Kılıçdaroğlu'na meydan okuyacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık konusunda kendi ismini dayatan ve 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde de bölünmelere neden oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu 'değişim' hareketi, Kılıçdaroğlu'nun gitmesi gerektiğini belirtirken, Kılıçdaroğlu ise yerel seçimlerde partisinin başında olacağının mesajını verdi.

Yaklaşan kurultayda Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek için yüzlerce toplantı yapan İmamoğlu, cuma günü gemileri tamamen yakmaya hazırlanıyor.

İLK CİDDİ ÇIKIŞINI YAPACAK

Medyascope'tan Göksel Göksu'nun haberine göre; İmamoğlu 28 Temmuz Cuma günü değişim ile ilgili ilk ciddi ve kapsamlı çıkışını yapacak.

İmamoğlu'nun tek başına yapacağı ileri sürülen bu açıklamada "değişim"den ne anladığını anlatması, siyasi duruşunu tarif etmesi bekleniyor.