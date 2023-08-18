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CHP'deki koltuk savaşında yeni perde: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na boyun eğdi

Seçimlerde alınan ağır mağlubiyet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan ve 'Değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu rotayı yeniden İBB adaylığına çevirdi. Son günlerde yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'na boyun eğdiği anlaşılan İmamoğlu, Özgür Özel üzerinden 'taktik' arayışlarına girişerek yaptığı yeni açıklamada da 'İstanbul' mesajı verdi. İmamoğlu, 'Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur.' diyerek boyun eğdiği Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan vazgeçtiğini bir kez daha dile getirmiş oldu.

18 Ağustos 2023 Cuma 20:38 - Güncelleme:
CHP'deki koltuk savaşında yeni perde: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na boyun eğdi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin sorunluluğunu üstlenmeyerek 'istifa' çağrılarını duymazdan geldi ve 'göreve devam' mesajını verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu ve "Değişim" yanlıları ise Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için hamleler yapsa da son olarak İmamoğlu'nun rotayı İBB'ye çevirmesi ile yeni taktik arayışlarına girdi.

İmamoğlu ve Özgür Özel isyan sürecinde adeta ortak hareket ederek, kamuoyuna ve Kılıçdaroğlu'na açık bir mesaj veriyor.

ÖZGÜR ÖZEL: İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR

Özellikle; İmamoğlu'nun kendisine yönelik "CHP'nin tarihi bilen evlatları var" sözlerini değerlendiren Özgür Özel'in, "Büyük memnuniyet duyuyorum Genel Başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak başkanın cevabını nezaketli buluyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğine yönelik yorumları da değerlendiren Özel, "İmamoğlu ile benzer kaygı ve umutlarımız var. Ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. Günü geldiğinde iki kişiden birinin oyunu alacağım" çıkışı yapmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN 'İSTANBUL' MESAJI

Son olarak; Gazetecilerin, 'Genel başkanlığa aday mısınız?' şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, "Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var."

"Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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