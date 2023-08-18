CHP'deki koltuk savaşında yeni perde: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na boyun eğdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin sorunluluğunu üstlenmeyerek 'istifa' çağrılarını duymazdan geldi ve 'göreve devam' mesajını verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu ve "Değişim" yanlıları ise Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için hamleler yapsa da son olarak İmamoğlu'nun rotayı İBB'ye çevirmesi ile yeni taktik arayışlarına girdi.

İmamoğlu ve Özgür Özel isyan sürecinde adeta ortak hareket ederek, kamuoyuna ve Kılıçdaroğlu'na açık bir mesaj veriyor.

ÖZGÜR ÖZEL: İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR

Özellikle; İmamoğlu'nun kendisine yönelik "CHP'nin tarihi bilen evlatları var" sözlerini değerlendiren Özgür Özel'in, "Büyük memnuniyet duyuyorum Genel Başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak başkanın cevabını nezaketli buluyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğine yönelik yorumları da değerlendiren Özel, "İmamoğlu ile benzer kaygı ve umutlarımız var. Ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. Günü geldiğinde iki kişiden birinin oyunu alacağım" çıkışı yapmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN 'İSTANBUL' MESAJI

Son olarak; Gazetecilerin, 'Genel başkanlığa aday mısınız?' şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, "Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var."