Balyalardan kule yapılan skandal para sayma görüntülerinde, her gün yeni bir kişi teşhis ediliyor. En son Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin avukatlık ofisine para taşıdığının ortaya çıkmasından sonra Başkan Çebi, oğlunun valizle taşıdığı parayı kendisinin gönderdiğini söyledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Çebi, "Partiden, il binasının satın alındığı ancak bazı tadilat ve tamir ihtiyacı olduğu, binanın eksikleri bulunduğu belirtilerek, bizden yardım talep edildi. Ben de diğerleri gibi para gönderdim. Valizde 20 bin TL vardı. Partiyle hiçbir ilgisi olmayan oğluma verdiğim 20 bin TL'yi konumu atılan adrese gönderdim. Bu kadar büyütülecek bir konu değil. Şaibeli bir işlem yok" dedi.

Ancak görüntülerdeki valizde 20 bin TL olduğunu söylemek çok zor.

Görüntüleri izleyen bir uzman, "Bu valizde 20 bin TL olması mümkün değil. 20 bin TL cebe girecek kadar küçük balya kadardır" değerlendirmesinde bulundu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin avukatlık ofisine para taşıdığının ortaya çıkmasından sonra Başkan Çebi, oğlunun valizle taşıdığı parayı kendisinin gönderdiğini söyledi.