İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0183
  • EURO
    34,94
  • ALTIN
    2406.47
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'deki para kulesi skandalında yeni gelişme! 14 milyonu tek başına Turan Taşkın Özer toplamış
Güncel

CHP'deki para kulesi skandalında yeni gelişme! 14 milyonu tek başına Turan Taşkın Özer toplamış

Savcılık, CHP'lilerin skandal para sayma görüntüsüyle ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Paranın 14 milyon lirası, o dönem CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'de toplanmış. Diğer bağışçı ve belediyelerden de 3 milyon lira toplandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili Özer'in bilgisine başvurulacak.

Yeni Şafak8 Nisan 2024 Pazartesi 08:11 - Güncelleme:
CHP'deki para kulesi skandalında yeni gelişme! 14 milyonu tek başına Turan Taşkın Özer toplamış
ABONE OL

CHP'lilerin para sayma görüntüsüyle ilgili soruşturma devam ederken ulaşılan bilgiye göre kayıt dışı paranın 14 milyon lirasını (2,35 milyon dolar) o dönem Beylikdüzü İlçe Başkanı olan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer topladı. Diğer CHP'li belediyelerin 3 milyon lira topladığı belirtiliyor. Konuyla ilgili Özer'in bilgisine başvurulacak.

Para kuleleriyle ilgili soruşturma sürüyor. CHP İstanbul il binasının alımı esnasında çekildiği iddia edilen görüntüler hakkında hala tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Alımda paranın 24 milyon 360 bin lirasının resmi kanaldan, 17 milyon lirasının haricen elden teslim edildiği ortaya çıkmıştı.

Bu kapsamda çanta ve bavullarla para taşıyanlar ile 2 belediye başkanı ifade vermişti. Savcılık paranın kimden nasıl toplandığı, neden belgelendirilmediği konusunda araştırmasını derinleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in de bilgisine başvuracak.

Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu.

İBB'YE İHALE EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, il binasının alınmasıyla ilgili "Bir tuğla da sen koy" kampanyası düzenleyen CHP, para toplama işini ikiye ayırdı. İddiaya göre paranın yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), diğer yarısı ise CHP'li ilçe belediyelerine havale edildi. Bazı belediyeler, kendi ilçelerinde iş yapan müteahhitlerden usulsüz olarak para talep etti. Para kulelerinde bu paraların da yer aldığı öğrenildi.

PARA KAYIT DIŞI MI?

Yeni Şafak'ın haberine göre, İBB'nin topladığı, belge ya da makbuz olmadığı için nereden geldiği belli olmayan paranın büyük bölümü, görüntülerin çekildiği 2019'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan Turan Taşkın Özer'de toplandı. Özer'de toplanan miktarın 14 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi. Diğer bağışçı ve belediyelerde de yaklaşık 3 milyon lira toplandığı belirtiliyor. Daha sonra CHP'den milletvekili olan Turan Taşkın Özer'in konuşmasıyla, para üzerindeki iddiaların aydınlanacağı değerlendiriliyor.

1,5 MİLYON LİRA ONLARDAN

Verilen ifadelerde CHP il binasının alınmasıyla ilgili Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ve belediyenin, çantayla 80-85 bin lira gönderdiği öne sürülmüştü. Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin bağışçılardan 200 bin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yine bağışçılardan 200 bin TL topladığını söylemişti. Metin Gül isimli müteahhit ise kendisinden 2 milyon istendiğini ancak 1 milyon verdiğini ifade etmişti.

  • para sayma
  • Turan Taşkın Özer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.