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CHP'deki rüşvet çarkında son perde! Yeni bilgilere ulaşıldı

Adana'da CHP'li Çukurova ile Seyhan belediyelerdeki rüşvet ve imar yolsuzluğu skandalıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Akşam Gazetesi9 Ekim 2023 Pazartesi 08:18 - Güncelleme:
CHP'deki rüşvet çarkında son perde! Yeni bilgilere ulaşıldı
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Belediyelerle müteahhitler arasında usulsüz ruhsata aracılık yapan mimar Hıdır Kara'nın bürokratlara rüşvet verip istediği dosyaya istediği yapı denetim firmasının atamasını yaptırdığı saptandı. Söz konusu firmanın da Kara'nın isteği raporu hazırlayıp inşaatlara ruhsat verilmesini sağladığı öne sürüldü. Mimar Hıdır Kara'nın da aralarında bulunduğu 13 zanlı tutuklandı.

400 BİN LİRAYA ANINDA ONAY

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Rüşvet çarkının projenin büyüklüğüne göre 100 ila 400 bin lira arasında değiştiği iddia edildi. Geçen yıl rüşvet olarak 2 daire veren bir müteahhit buna rağmen ruhsat alamayınca ihbarda bulunmuş; soruşturmada 22 müteahhidin inşa ettiği 66 ayrı binada usulsüzlük tespit edilmişti. 1+1 olarak ruhsat verilen binaların 3+1 ya da 4+1 olarak inşa edildiği, 8 kat izin verilen arsaya da 12 kat çıkıldığı saptanmıştı. Rüşvet miktarının 4 yılda 750 milyon TL'yi aştığı ortaya çıkmıştı.

Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu'nun liderliğini yaptığı şebeke çökertilmiş; 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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