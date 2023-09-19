Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından yaşanan gerilim tırmandı... 14 Mayıs'ta seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, apar topar görevden alındı... Adıgüzel'in seçim veri sisteminin doğru çalışmamasından dolayı istifa ettiği açıklandı.

CHP'nin ve 8'li koalisyonun hüsranı yaşadığı seçimlerden 3 ay sonra suskunluğunu bozan Onursal Adıgüzel, açık açık partisini suçladı.

"GENEL BAŞKAN ANKETLERİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Diken'e konuşan Adıgüzel, CHP'nin elindeki anketler ve seçim sonuçlarının birbirleriyle uyumlu olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ocak ayında yapılan anketlerde de bir iki puan geride olduğunu vurguladı.

"Ocak ayında yapılan anketlerde, seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor. Hedef alınacak insanlar aranıyor. İşte aklama çalışmaları sürüyor.

O vardı, bu yoktu. Bu mesele böyle bir mesele değil. Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz, kendilerine aklayamazlar. Herkes oradaydı ve süreci gördü. Aslında seçim sonuçlarına çok yakın olan, sayın genel başkanımızın genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk" ifadesini kullandı.

KAFTANCIOĞLU'NA MESAJ

2019 yılındaki yerel seçimlerde de aynı sistemin kullanıldığını belirten Onursal Adıgüzel, yenilginin sebebinin kendi üzerine yıkıldığını açıkladı. "Başarı olunca Canan Kaftancıoğlu yaptı, şu ilçe başkanı yaptı, şu il başkanı yaptı. Seçim sonucunda bir başarısızlık olunca "Sistemde mi bir hata vardı, oylar mı çalındı.

"YENİLGİNİN SEBEBİ SORGULANMADI"

Milletvekili adayları seçiminde de objektif davranılmadığını söyleyerek partisini eleştiren Onursal Adıgüzel, partisini şu sözlerle hedef aldı: Biz bu seçimi neden kaybettik? İttifakımızda mı bir sorun vardı? Adayımızda mı bir sorun vardı? Bunları inceledik mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir kurulunda anlamlı, beni tatmin eden bir açıklama, rapor görmedim.

Kamuoyuyla paylaşılan bir rapor varsa lütfen beni uyarın ama parti meclisi toplantılarında biz böyle bir rapor görmedik. Bir değerlendirme yapılmadı. Tek yapılan değerlendirme "Kaybetmedik" şeklinde oldu.