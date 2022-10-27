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CHP'den büyük saygısızlık! Hakaretlerde bulunup ortalığı karıştırdılar

Yalova Belediyesinde 'zimmete para geçirilmesi' iddiasıyla hakkında soruşturma açılıp görevden alınan Vefa Salman'ın yargılandığı sırada CHP üst yönetimi ve millet vekilleri mahkeme heyetine bağırarak büyük saygısızlıkta bulundu. 'Tetikçilik yapmayın' diye hakarette bulunan CHP Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun'na destek çıkan Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, 'Sana yazıklar olsun' diyerek sesini yükseltti.

Sabah27 Ekim 2022 Perşembe 18:38 - Güncelleme:
CHP'den büyük saygısızlık! Hakaretlerde bulunup ortalığı karıştırdılar
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Yalova Belediyesinde "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılan iş ve işlemlerle" ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında yaklaşık 3 yıl önce görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Görülen davada Salman'ın avukatları, dosyanın birleştirilmemesini, CHP'li Salman'ın, DP'li eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal'dan ayrı olarak tek başına yargılanmasını talep etti. Salman'ın avukatı Deniz Baykal, "Müvekkilim Vefa Salman suçsuzdur. Görevine iade edilmesi gerekiyor. Vefa Salman'ın tek yargılanmasını diliyoruz" dedi.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ CHP'LİLER SALONU KARIŞTIRDI

CHP'li Salman'ın avukatı Deniz Baykal'ın Salman'ın tek başına yargılanma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, talebi uygun bulmayarak reddetti. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti.

CHP'li grup, 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanarak salonu terk etti. Seyit Torun, "Tetikçilik yapmayın" diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, "Sana yazıklar olsun" diye bağırdı.

  • mahkeme
  • soruşturma

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