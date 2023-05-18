CHP'den depremzede vatandaşlara büyük vicdansızlık! AK Partili Kurtulmuş: Bu tavır iğrençtir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK canlı yayınında soruları cevaplandırdı.

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Biz seçmenin tercihine saygı duyarız. İlk turun kesin galibi Erdoğan'dır. AK Parti'de CHP'ye fark atmıştır. Sonuçta cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50+1 gerekir. İkinci turda Cumhurbaşkanımız oylarını artırarak cumhurbaşkanı seçilecektir.

Biz ilk günden itibaren sandıklara katılım çağrısı yaptık. İsteriz ki bu memlekette çok daha yüksek katılım olsun. Türkiye'de bu seçimde yüzde 88'in üzerinde katılım olmuştur.

2 büyükşehir belediye başkanının ellerinde sonuçlar olmasına rağmen, seçimi biz kazandık gibi büyük yalanı ortaya atarak hem sorumsuz davrandılar. Allah'tan CHP'nin seçmeni daha sağduyulu davrandı.

(Onursal Adıgüzel'in istifası) Rakibim hakkında konuşmak istemem. Kabak bir kişinin başına patladı. YSK ve AA verileri paralel gitti. CHP algıya başvurdu. Kendileri de biliyorlardı. Bir kişiye fatura ettiler.

Depremzedelere karşı takınılan tavır iğrençtir. İnsanların evleri, geçmişleri yok olmuş ve tüm Türkiye seferber olmuş. Yobaz bir zihniyet bu zihniyet. Kendilerine oy vermeyenlere "makarna kafa" dediler. İnsanlarla dalga geçtiler. Bunlar da CHP seçmeninin tamamını oluşturmuyor.