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CHP'den depremzede vatandaşlara büyük vicdansızlık! ''Allah ülkeyi bunların eline bırakmasın''

Deprem bölgesinden istediği sonuçları alamayan CHP, seçimlerin intikamını depremzede vatandaşlardan alıyor. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sokağa attığı depremzedeler neye uğradıklarını şaşırdı. Depremzedeler, “Depremzedelerden intikam alan bu zihniyet, bir de devleti yönetmeye talip. Allah bu ülkeyi bunların eline bırakmasın.” dedi

Sabah18 Mayıs 2023 Perşembe 07:24 - Güncelleme:
CHP'den depremzede vatandaşlara büyük vicdansızlık! ''Allah ülkeyi bunların eline bırakmasın''
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Deprem bölgesinden istediği sonuçları alamayan CHP, seçimlerin bilançosunu depremzede vatandaşlardan çıkarıyor. Depremzedelere ağır hakaretlerle başlayan bu duruma yeni bir vicdansızlık örneği CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediye, Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesinde konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. CHP'li belediyenin sokağa atmaya çalıştığı depremzedeler, SABAH'a konuştu.

"ŞAKA YAPTIKLARINI ZANETTİM"

Kahramanmaraş Göksun'dan gelen depremzede Fadime Taşçı ise 3 ay önce Tekirdağ'a geldiğini ve hastanede kanser tedavisi gördüğü sırada olayı haber aldığını belirterek, "Arkadaşlar beni arayıp bizleri çıkaracaklarını söylediler. Ben şaka yaptıklarını zannettim. Geldik, bir baktık ki kâğıt yapıştırmışlar 21'inde boşaltmamız için. Her şey çok iyi, neden böyle bir karar aldılar" dedi. Taşçı, "Düşündük. Bu neden olabilir diye. Seçimden 2 gün sonra bunu yapmaları bize böyle düşündürttü. Depremzedelerden intikam alan bu zihniyet, bir de devleti yönetmeye talip. Allah bu ülkeyi bunların eline bırakmasın. Çoluk çocuk, okula gidiyorlar hepsi. Ne yapar nereye gideriz" dedi. Gaziantep'ten gelen depremzede Naciye Kurt ise "Dört çocuğum var, iki okuyanım var. Dün geldiler, bizi haber verdiler 'Çıkacaksınız' dediler. Biz de 'Çocuğumuz var, iki okuyan var, en azından okul bitene kadar idare edin, biz de kendimizi ona göre ayarlayalım, dört günde nereye gideceğiz?' diyerek tepki gösterdi.

"MÜLTECİ MİYİZ?"

Kahramanmaraşlı depremzede İsmail Güldağ, "Bizi buraya devlet gönderdi. Otelle anlaşmış. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bize bakamıyorsa, bizi devlete teslim etsin. Biz burada mülteci miyiz ya. Yoksa pasaportla mı çalışıyoruz. Biz Türk vatandaşıyız" dedi. Gaziantep'ten gelen Serpil Gürel de "Dün meyve suyu ve sütü hediye olarak getirip sonra da dediler ki 'Çıkacaksınız!' Biz itiraz ettik. Gidecek, kalacak yerimiz yok. Seçimden iki gün sonra oldu, seçimle alakalı olduğunu düşünüyoruz, seçimden iki gün sonra geldiler. Mağduruz, kolumuz kanadımız kırık" diye konuştu.

"BU İNSANLIK MI?"

Üç çocuk annesi Zehra Güldağ, "Kahramanmaraş'tan geldim. Mağduruz. Çıktığımız zaman nereye gideceğiz? Bu insanlık mı? İnsanda merhamet, vicdan gerek. Bunu yapanlar neye hizmet ediyor? Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hemen arkadaşlarımız Süleymanpaşa Belediye Başkanı'na haber verdiler. Sağ olsun belediye başkanımız geldi, o ilgilendi. Ondan sonra harekete geçildi. Çok şükür. Bugün de vali ve kaymakamımız geldi. Her zaman arkamızda olduklarını söylediler. Tayyip Erdoğan'a ve arkasında olan herkese çok teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

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