CHP'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a çirkin saldırı: Yıldırım ile AK Partili vekiller çok sert tepki gösterdi

TBMM Genel Kurulu, 2019 yılı bütçe görüşmelerinin sırasında CHP'li milletvekillerinin yine bir provokatif girişiminine sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemini hala hazmedeklerini gözler önüne seren CHP'li vekiller çirkin üsluplarını bir kez daha dillerine sarıp büyük bir saygısızlık örneği gösterdiler.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN ÇİRKİN SALDIRI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, TBMM Genel Kurulunda hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından CHP'li vekiller çirkin bir saldırıya giriştiler.

YILDIRIM VE AK PARTİLİ VEKİLLER SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "atanmış teknisyen" deme hadsizliğini gösterdi. CHP'li Özel'in bu provokatif üslubuna TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekilleri çok sert tepki gösterdi.

"AYASAYA'YA ATIF YAPSANIZA"

CHP'li Özel'e yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Bütçede de bunu diline dolayanlar olmuştu. Burada da herhalde bir kitaba atıf yapıyorlar. Mehmet Uçum'un kitabına atıf yapacağınıza Anayasa'ya atıf yapsanıza. Anayasa'da var bunlar. 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' diyor, 'teknisyen' demiyor. 'Bakan' diyor, 'teknisyen' demiyor. Sayın Özgür Özel, Anayasa'ya saygılı olmak lazım. Oradaki terminolojiye de." cevabını verdi.

"GÖREVE BAŞLARKEN ANT İÇTİLER"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanların, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından, cumhurbaşkanı tarafından atandığını belirtti. Yıldırım, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların, yine aynı maddenin hükmü uyarınca Anayasa'nın 81. maddesinde yazılı şekilde, TBMM önünde ant içtiklerini, milletvekillerinin de göreve başlarken aynı andı içtiklerini ifade etti.

"HAKSIZLIK OLUR"

"Meclis soruşturma usulüne tabi olan bakanların, cumhurbaşkanı tarafından atanıyor olması gerekçe gösterilerek, memur ve bürokrat statüsünde olduklarını söylemek doğru bir yorum değildir. Hükümet sisteminden kaynaklanan anayasal bir durumun, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekilleri arasında bir alt-üstlük durumu gibi yorumlanması, sayın milletvekillerimize de sayın bakanlarımıza da haksızlık olur."