CHP'den HDP'ye seçim sinyali: İşbirliği yapmak isteriz

Seçimlere az bir süre kala altılı masa adayını hala çıkaramadı. İttifak ortaklarından genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu için yeterli desteği bulamayan CHP'li üst düzey isimler, gizli ortak HDP'ye açıktan güzellemeler yapmaya başladı.

"HDP İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, HDP'yi dışlamanın yanlış bir karar olacağını ifade ederek Altılı Masa'nın seçimlerde HDP ile iş birliği yapmak isteyebileceğini söyledi. Kuşoğlu, " HDP ile ilgili olarak bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır. " dedi.

Kuşoğlu'nun HDP ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bülent Kuşoğlu, "Hazineden yardım alıyorlar. Sonuçta Türkiye'nin partisi. Türk vatandaşlarının oy verdiği ve oraya getirdiği bir parti. İlişkimiz olacak. Her partinin ilişkisi var. Yalnız Altılı Masa içerisinde yoklar tabii ki ama seçimlerle ilgili olarak yapılabilecek bir iş birliğini de yapmak isteriz. Bunda bir beis görmüyorum ben. " ifadelerini kullandı.

"HDP İLE İLGİLİ GİRİŞİMLER MUHAKKAK OLACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, HDP ile ilgili ittifak yapmak için girişimlerde bulunacaklarını itiraf ederek, "Onların da bu seçimde kilit bir rolü var. En azından yüzde 10'luk bir oyu olan parti. Yüzde birlik, yüzde yarımlık partileri seçimde dikkate alıyoruz görüyorsunuz. Yüzde 10'luk bir partiyi kimse görmezden gelemez. Dolayısıyla da HDP ile ilgili olarak da bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır." Açıklamasında bulundu.