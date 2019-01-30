CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül DSP'den adaylık başvurusu yaptı
CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül DSP'den Şişli Belediye Başkan adaylığı başvurusu yaptı.
- AA
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.
CHP'den istifa ederek Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Aksakal ile görüştü.
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeye DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Sincer, Hasan Uğurtürk, Uğur Gürel, Erdinç Özdil ile Şişli Belediye Meclis Başkanı Bayram Özata da hazır bulundu
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