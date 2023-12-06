CHP'den İYİ Parti'ye ret misillemesi

CHP'de İYİ Parti ile iş birliği projesi başlamadan çökünce, sahada özellikle İYİ Parti'ye karşı izlenecek rota da belli olmaya başladı.
CHP, İYİ Parti'nin güçlü olduğunu iddia ettiği illerden başlayarak belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracak.
Yeni Şafak'ın haberine göre, İYİ Parti'nin 6'lı Masa'da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı ileri sürdüğü 'seçilemez' argümanı şimdi kendisine karşı kullanılacak.
CHP'nin, 'oyların bölünmemesi' mesajıyla seçmen karşına çıkacağı, İYİ Parti'nin adaylarının 'kazanabilecek isimler' olmadıkları propagandası işleneceği bildirildi.