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CHP'den İYİ Parti'ye ret misillemesi

CHP, İYİ Parti'nin yerel seçimde ittifak teklifini reddetmesi sonrası yeni planı hazırladı. CHP, 6'lı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı ileri sürdükleri ‘seçilemez' argümanını şimdi İYİ Parti'ye karşı kullanacak.

Yeni Şafak6 Aralık 2023 Çarşamba 08:42 - Güncelleme:
CHP'den İYİ Parti'ye ret misillemesi
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CHP'de İYİ Parti ile iş birliği projesi başlamadan çökünce, sahada özellikle İYİ Parti'ye karşı izlenecek rota da belli olmaya başladı.

CHP, İYİ Parti'nin güçlü olduğunu iddia ettiği illerden başlayarak belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İYİ Parti'nin 6'lı Masa'da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı ileri sürdüğü 'seçilemez' argümanı şimdi kendisine karşı kullanılacak.

CHP'nin, 'oyların bölünmemesi' mesajıyla seçmen karşına çıkacağı, İYİ Parti'nin adaylarının 'kazanabilecek isimler' olmadıkları propagandası işleneceği bildirildi.

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