Güncel

CHP'den mahkemenin görevlendirdiği isme rüşvet! Kirli pazarlık deşifre oldu

Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na görevlendirdiği 5 isimden biri olan Hasan Babacan'ın heyetten çekilmesinin nedeninin CHP'den yapılan milletvekilliği teklifi olduğu iddia edildi.

7 Eylül 2025 Pazar 08:23
CHP'den mahkemenin görevlendirdiği isme rüşvet! Kirli pazarlık deşifre oldu
Şaibe nedeniyle yargıya taşınan 38'inci Olağan Kurultay'da delege borsası kurulan CHP'de, şimdi de mahkeme kararlarını sekteye uğratmak için pazarlık masaları kuruldu. Mahkemenin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na görevlendirdiği heyetteki Hasan Babacan'ın, milletvekilliği teklifinden sonra heyetten çekildiği iddia edildi.

MUSTAFA KUL ARACILIK ETTİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Babacan'ın çekilme kararından önce il binasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve görevden uzaklaştırılan il başkanı Özgür Çelik'le yaptığı görüşmeye ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Söz konusu görüşmeye CHP'li eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul'un aracılık ettiği öğrenildi.

CEP TELEFONLARI TOPLANDI

Gürsel Tekin'in bile görevlendirme yapıldıktan sonra henüz gitmediği il binasında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, Başarır ve Çelik dışında CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Bedirhan Berk Doğru da yer aldı. Toplantının gerçekleştiği odaya girilirken cep telefonları dışarıda bırakıldı.

MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİF ETTİLER

Sır gibi gizlenen toplantı içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantıdan sonra heyetten çekildiğini duyuran Babacan'a milletvekilliği vadedildiği öne sürüldü. Babacan'ın bu teklifi kabul edip heyetten ayrıldığı belirtiliyor.

GÜRSEL TEKİN: YARIN GELİYORUM

Mahkemenin görevlendirdiği yeni CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Görevi kabul etmeyen Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz'ün yerine atama yapmadık, kimseyi de aramadık" dedi. Mahkeme karar verirse yeniden 2 üye atanabileceğini söyleyen Tekin, yarın kesinlikle il binasına gideceğini yineledi. İki genel başkan arasındaki tartışmalara girmek istemediğini belirten Tekin, CHP'yi tartışmadan, ayrışmadan kurtarmak istediklerini kaydetti.

