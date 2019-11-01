CHP'den Meclis'te skandal öneri! HDP'nin tehdidi karşılık buldu

Buldan, “Bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor." diye konuşmuştu.

HDP’nin tehdidi karşılık buldu. CHP’den destek geldi. CHP’li vekiller, terörden dolayı kayyum atanan belediyelerle ilgili araştırma yapılması için Meclis’te grup önerisi verdi.