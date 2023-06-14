CHP'den milletvekillerine sıkı yönetim! Başkanvekilinin onayı zorunlu tutuldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsrana uğrayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının istendiği CHP'de, değişim sesleri yükselmeye devam ediyor. Yaşanan krizlerin ardından CHP yönetimi flaş bir karara imza attı. Alınan kara göre CHP'li vekiller televizyon programlarına katılmadan önce grup başkanvekilinden onay alacak.

BASIN KISITLAMASI GELDİ

CHP yönetimi, milletvekillerine basın kısıtlamaları getirdi.

Alınan kararda, "Grup Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de, Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantısında; aşağıda yer alan hususların milletvekillerimize bildirilmesi ve bu konudaki uygulamaların titizlikle izlenmesine karar verilmiştir." denildi.

3 MADDE ÖN PLANA ÇIKTI

Dikkat çeken maddeler ise şu şekilde:

* Televizyona çıkmadan önce grup başkanvekilinin onayı alınacak.

* 5-6 kişinin konuk olduğu programlara katılım sağlanmayacak.

* Yazılı, görsel ve sosyal medya açıklamalarından önce onay alınacak.