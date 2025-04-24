AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, depremin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesinin geceyi dışarıda geçirecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere getirdiği afet tırının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

CHP'YE ZOR SORU

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle herkesin birbirine daha fazla destek olması gereken bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bütün zor ve netameli süreçlerin milletin bir arada olmasının verdiği güçle aşıldığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu toprakların kadim anlayışı böyledir. Bugün Üsküdar'da bu topraklara çok yabancı bir tavırla karşılaştık. Deprem nedeniyle sokakta bekleyişini sürdüren Üsküdarlı komşularımıza ikram dağıtımı için organize ettiğimiz mobil hizmet mutfağı, CHP'li belediye yönetimlerinin müdahalesine maruz kaldı. İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri marifetiyle ikramların dağıtımı engellendi, araç alandan çıkarıldı. Şimdi CHP'li yönetime soruyoruz, bu zor ve hassas günde vatandaşlarımızın yanında olmamız sizi neden bu kadar rahatsız etti?"

"İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR"

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesinin geceyi dışarıda geçirecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere getirdiği afet tırının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Tever, yaptığı açıklamada, deprem sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesinin bölgeye yönelik yardım girişimlerinin engellendiğini ifade etti.

Deprem felaketinin yarattığı zorlu süreçte dayanışma ve birlik vurgusunun önemine değinen Tever, bazı kesimlerin siyasi çıkar peşinde koştuğunu ve insani yardım çalışmalarına engel olmaya çalıştığını savundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin depremden etkilenen İstanbullu vatandaşlara sıcak çorba ikram etmek amacıyla harekete geçtiğini aktaran Tever, "Ama ne yazık ki Üsküdar Belediyesi, bu insani yardımı bile engellemeye çalıştı. Bir tas çorba, bir lokma ekmek üzerinden bile engel çıkarmaya kalktılar. Yazıklar olsun." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'NİN "KENT LOKANTALARI" KAPILARINI AÇMAYA CESARET EDEMEDİ

CHP'li belediyelerin "kent lokantaları" söylemini de eleştiren Tever, "Yıllardır 'kent lokantaları' diyerek PR çalışmalarıyla göz boyayanlar, bugün İstanbul'un en zor gününde kapılarını açmaya cesaret edemedi. Vatandaşın en zor gününde ortada yoklar. Neden? Çünkü milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, CHP'nin tarih boyunca hep yük gördüğü bir sorumluluk oldu." ifadelerini kullandı.

"Hizmet ettirmiyorlar yalanıyla yıllardır belediyeleri yönetenlerin, bugün milletin zor anında yanında olanları engellediğini" ifade eden Tever, "Bu mu sizin hizmet anlayışınız, bu mu sizin dayanışma ruhunuz? Bu zor günleri dayanışmayla, birlikle aşacağız. Kimse milletimizin umudunu, dayanışma ruhunu engelleyemez." açıklamasında bulundu.

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