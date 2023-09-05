Kılıçdaroğlu, kadın ve aile politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Perinaz Mahpeyker Yaman'ı 26 Mayıs'ta seçimlere iki gün kala 'genel başkan danışmanı' olarak atadı. Yaman'ın sosyal medya paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'nu, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' olarak hedef aldığı ortaya çıktı.

YAKIN ZAMANA KADAR PARTİDE CİRİT ATIYORDU



4 Haziran'da Kılıçdaroğlu'nun bütün danışmanlarıyla birlikte Yaman'ın da görevine son verildiği öğrenildi. Perinaz Yaman'ın yakın zamana kadar Genel Başkan Danışmanı sıfatıyla CHP Genel Merkezi'nin üçüncü katına giderek mesaisine devam ettiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU: ARAŞTIRMA YAPACAK ZAMANIM YOKTU



Kılıçdaroğlu, yaşanan skandala ilişkin, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti." ifadeleri kullandı.

CHP'Lİ EMRE'DEN 'OY İÇİN YAPTIK' SAVUNMASI



Konuya ilişkin katıldığı Tele 1 canlı yayınında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, atamanın başka çevrelerden oy almak için yapıldığını itiraf etti.

Emre açıklamasında, "Seçimden iki gün önce başka çevrelerden oy alabilir miyim diye çabalanan bir atmosferde yeterli tetkik yapılmadan böyle bir görevlendirme yapılmış." dedi.