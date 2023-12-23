İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak sinyali
Güncel

CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak sinyali

CHP, geçtiğimiz yerel seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yapmaya hazırlanıyor. Açıklama CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin'den geldi.

23 Aralık 2023 Cumartesi 12:49 - Güncelleme:
CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak sinyali
ABONE OL

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP, bu seçimlerde de ismi DEM olan parti ile ittifak yapmaya hazırlanıyor. CHP'nin Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin yaptığı sosyal medya paylaşımı ile ittifaka yeşil ışık yaptı.

6'lı masanın dağılmasının ardından CHP seçimlerde ittifak için yeni ortaklar alıyor. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da HDP ile ittifak yapan CHP yine aynı yolu izleyecek. Partinin ismini DEM yapan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıyla ittifaka hazırlanan CHP'de ilk sinyal Esenyurt ilçe başkanından geldi.

"DEM'LENMEK İYİDİR" PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, 'Kinli ve kirli olmaktansa kula kulluk etmektense DEM'lenmek iyidir' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ile CHP arasındaki kavgayı işaret eden, ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Ergin, İstanbul seçimlerinde CHP'nin ittifak ortağını da açıklamış oldu.

Öte yandan DEM Parti'nin de ittifak şartı olarak Esenyurt Belediyesi'ni istediği konuşuluyor.

  • DEM Parti
  • yerel seçim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.