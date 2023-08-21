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Güncel

CHP'den PKK'ya destek veren isme yeni görev! Tepki yağdı

CHP'nin Maltepe'deki kongresinde ilçe başkanlığına seçilen eski İl Gençlik Kolu Başkanı Kenan Otlu'nun yıllar önce hendek olaylarıyla ilgili yaptığı skandal niteliğinde açıklamalar gündem oldu.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
CHP'den PKK'ya destek veren isme yeni görev! Tepki yağdı
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Son seçimde PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin desteğini arkasına alan CHP'nin terör seviciliğini bir kez daha kanıtladı.

Seçim hezimetinin ardından "değişim" tartışmalarının yaşandığı CHP'de ilçe kongreleri yapılıyor.

Esenler ve Bahçelievler'de değişim yanlısı isimler kazanırken Maltepe'de Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri fark attı. Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu'nun 209 oyla, Maltepe İlçe Başkanı olarak seçildiği açıklandı.

HENDEK OLAYLARINA DESTEK!

Kenan Otlu'nun CHP'nin yeni Maltepe İlçe Başkanı olması ise yıllar önce teröre verdiği desteği tekrar gündeme getirdi.

2015 yılında yaşanan Hendek olaylarında terör örgütlerine destek veren açıklamalarda bulunan Kenan Otlu, Güneydoğu için 'Kürdistan' ve güvenlik güçlerimizin mücadelesine faşizm ifadelerini kullanmıştı.

Açık açık terör örgütü sempatizanlığı yapan Otlu, "Biz nasıl Gezi'de yan yana durduysak, nasıl 1 Mayıs'ta birlikte gaz yediysek, Ankara katliamında kanlarımız birbirine nasıl karıştıysa bu zulmün karşısında da yan yana, omuz omuza duralım. Barikatta da, alanda da, faşizme karşı omuz omuza duralım" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLERİ ÇARPITILMIŞ!

O dönem gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan Kenan Otlu, sözlerinin çarpıtıldığını açıklamıştı.

Terörü destekleyen ifadeler kullanan Otlu'nun Maltepe İlçe Başkanı olarak seçilmesi bir kez daha CHP'nin terör seviciliğini kanıtladı.

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