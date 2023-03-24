CHP'den skandal 'özerklik' itirafı: Önündeki engelleri kaldıracağız

Altlı Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu, HDP tarafından sevinçle karşılandı. HDP'nin iç içe olduğu terör örgütü PKK, Kandil'den Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek mesajı verdi.

SKANDAL ÖZERKLİK İTİRAFI

Tüm bu olayların ardından bir skandal da CHP Milletvekili Yunus Emre'den geldi.

CHP'li vekil Emre, fondaş medya Halk TV'de katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini ima etti.

Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söyleyerek, "İktidara geldiğimizde yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız. Bu Türkiye'yi bölecek bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş dönemde yaptığı açıklamada "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorsanız bana oy vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Demirtaş'ın, Kavala'nın, Gezi Parkı'nın tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" cümlelerinin ardından katıldığı yayında "KYK mağdurlarının da mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız da bana oy vereceksiniz " ifadelerini kullandı.