Türkiye sandığa gitmek ve ülkenin istikrarı, istikbali için oy kullanmak için son saatlere yaklaşıyor.

Terör örgütü PKK elebaşlarının devamlı destek açıklamaları yaptığı 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP'den itiraf gibi açıklama geldi.

SKANDAL İTİRAF: HDP MERKEZ PARTİ OLACAK

Son zamanlarda Başkan Erdoğan'a yönelik manipülasyon çalışmaları yürüten Avrupa basınına konuşan CHP İstanbul milletvekili İbrahim Kaboğlu tarafından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP için ortaklık itirafı yapıldı.

Fransız basınından Le Point'e konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "HDP merkez parti olacak, onlarla zaten önemli ilişkilerimiz var" diye konuştu.

AKŞENER BU ORTAKLIĞI BİLİYOR

Meral Akşener'in de terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ortaklığın farkında olduğunu söyleyen Kaboğlu, "Meral Akşener bile bunun bilincinde." şeklinde konuştu.