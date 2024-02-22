CHP'den TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'a açık çek: Kabul etmeyince mafyalarla tehdit ettiler

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, bir gazeteciye yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilmesi için rüşvet teklifi aldığını ve iki kez mafya tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Zan, iddialarla ilgili 'Savcı çağırırsa gider anlatırım' diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı 12 Şubat'ta duyurulan Zan, CHP'nin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı adaylıktan çekmesi durumunda ortak adaylık için adaylıktan çekileceğini açıklamıştı.

CHP ise sancılı bir sürecin ardından Savaş'ı yeniden Hatay'da aday gösterdi.

Zan, Medyascope'a, şöyle konuştu: Adaylıktan çekilmem adına bana rüşvet teklif edildi. Kimden teklif edildiğini söylemeyeceğim, halkımıza bırakacağım. İki defa da aracılarla 'mafya denen kişiler' tarafından tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek bir insan değilim.