Van Büyükşehir Belediyesi'nde DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'a mazbata verilmeme ihtimaline karşılık ortalığın yangın yerine çevrilmesinde başrol oynayan CHP, Van'ın Saray ilçesinde ise seçimi kazanan DEM'in adayı Davut Acar'a mazbata verilmemesi için başvuru yaptı. İlçede seçim sonuçlarına göre ikinci parti olan CHP, Acar'ın terör bağlantısının araştırılmasını isteyerek mazbatanın iptalini talep etti.

Öte yandan CHP'li Deniz Yağan'ın önde tamamladığı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlere MHP'nin itirazları sonuç verdi.

MHP Milletvekili Baki Ersoy, mühürsüz oy çuvallarının görüntüsünü yayınlayarak hile yapıldığını iddia etti. MHP'nin itirazını görüşen ilçe seçim kurulu, seçimlerin iptal edilmesine ve 2 Haziran'da tekrarına karar verdi.