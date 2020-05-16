CHP'den yardım şovu: 1 koli başına 8 kişi

16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:38 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:38

AK Parti’nin yardım kampanyalarını karalayan CHP, dağıttığı kolileri şov malzemesine çevirdi. CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 8 kişilik bir heyetle yardım kampanyasına çıktı. Sadece bir adet koli teslim eden 8 CHP’linin aynı karedeki fotoğrafı güldürdü. Kolilerle fotoğraf komedisi diğer CHP teşkilatlarında da yaşanıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtma kararı alan CHP, yardımı şova çevirdi. İstanbul Sultanbeyli’de ihtiyaç sahibi bir aileye bir adet koli yardımı yapıldı. Koliyi ev sahibine 8 kişi teslim etti. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet, koliyi verdiği anlarda fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. CHP Tuzla Kadın Kolları’nda da benzer durum yaşandı. Dağıtılacak olan 5 yardım kolisinin fotoğrafları tek tek çekildi ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ayrıca dağıtım esnasında da birçok fotoğrafın çekildiği görüldü. CHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı yardım yapmadan önce her kapının önünde fotoğraf çekildi. 4 kişinin toplu olarak çekildiği fotoğrafın ardından yardımlar yapıldı. CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı, CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı da toplu fotoğraf çekilmekten geri kalmadı.

SU ŞİŞESİNE BİLE İSİM YAPIŞTIRDILAR

CHP Antalya Muratpaşa İlçe Kadın Kolları da Dutlubahçe Mahallesi’nde yardım kolisi dağıttı. 20 kolinin dağıtıldığı yardım çalışması sosyal medya hesabından “İhtiyaç sahibi ailemize gıda kolisi yardımı yaptık” notuyla paylaşıldı. Antalya’nın Kepez ilçesinde de benzer durum yaşandı. CHP Kepez ilçe üyeleri iftar saatinde vatandaşlara su ikramında bulundu. 330 Ml. su şişelerinin üzerine CHP Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz’ın isminin yazılı bulunduğu kağıt yapıştırılması dikkatlerden kaçmadı. CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ve CHP Diyarbakır İl Kadın Kolları ve yönetim kurulu üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı. Yapılan yardım çalışmasının ardından CHP’liler ihtiyaç sahibi ailelerin kapısında fotoğraf çekildi.

BAŞKAN ÖNCE POZ VERDİ, SONRA DAĞITTI

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı, maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 800 aileye yardım kolisi dağıtacağını duyurdu. Yardım kolilerinin üzerine CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı logoları yapıştırıldı. Yardımlar dağıtılmadan önce CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cıdır ve CHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Budak kamera karşısına geçti. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan kolilerle fotoğraf çekilerek paylaştı. CHP yönetimi İzmir’de de yardım kampanyası düzenledi. Bir ihtiyaç sahibi ailenin kapısına yardım kolisi bırakıldı. Yardımın yapıldığına ilişkin fotoğraf çekilerek sosyal medya da paylaşıldı. Çanakkale’nin Lapseki CHP İlçe Örgütü ve Kadın Kolları önceden belirledikleri ailelere Ramazan dolayısıyla hazırladıkları gıda kolilerini dağıttı. Burada da benzer görüntüler ortaya çıktı. Bingöl’ün CHP Karlıova İlçe Başkanlığı’nda da durumun aynı olduğu görüldü.

FOTOĞRAF ÇEKME YARIŞI!



CHP’nin yardım şovu sadece İstanbul ile sınırlı değil. Antalya’da sadece 20 koli dağıtan Muratpaşa İlçe Kadın Kolları sosyal medyada PR çalışması yaptı. CHP Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz dağıtığı su şişelerinin üzerine bile adını yazmaktan çekinmedi. Şanlıurfa, Bingöl ve Çanakkale’de de benzer görüntüler yaşandı.