CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçen ay yaptığı açıklamada partisinin iktidara gelmesi durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti.

Tekin'in büyük tepki toplayan bu açıklaması sonrası CHP el yükseltti. Konuya ilişkin CHP'li Yalım, "HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli oy alırsa, hükümeti kurma yetkisini alırsa bir değil, birden fazla bakanlığı olabilir." dedi.

"BİRDEN FAZLA BAKANLIK ALABİLİRLER"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla bakanlık alabileceğini söyledi.

Uşak Uğur TV'ye konuşan CHP'li Yalım, "HDP bir ittifak içerisinde olursa, veya kendisi tek başına yeterli oy alırsa, hükümeti kurma yetkisini alırsa bir değil, birden fazla bakanlığı olabilir." ifadelerini kullandı.