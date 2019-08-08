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CHP-HDP ittifakında T.C. çatlağı: Toplantıyı terk etti

CHP’li Seyhan Belediye Başkanı, ittifakın ‘diyeti’ olarak HDP’li ismi yardımcısı yaptı. O isim, ‘tabelaya T.C. eklensin’ teklifini protesto için Meclis’i terk etti.

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Seyhan Belediye Başkanı, HDP’li Buyruk’u yardımcısı yaptı, meclis karıştı. Buyruk, tabelaya ‘T.C’ ibaresinin eklemesini istemeyince meclis toplantısını bırakıp gitti.
 
CHP’li Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın, damadı Erkan Şenyurt’u ‘özel kalem müdürü’ olarak atamasının ardından, şimdi de  HDP’li olduğu öne sürülen Funda Buyruk’u başkan yardımcılığı görevine getirmesi, mecliste  gerginliğe neden oldu. Bu atamaya tepki gösteren ‘Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyeleri, kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. 
 
DEMİRTAŞ'A ÖVGÜLER DİZDİ
 
Tartışmaların odağındaki isim Buyruk’un, MHP’li meclis üyesi Şehmus Uçar’ın, belediyenin  tabelasına ‘T.C.’ ibaresinin eklenmesine yönelik teklifi sonrasında meclis salonunu terk edip, eylem yapması da dikkat çekti. Yine HDP’li olup, CHP listelerinden meclise girdiği öne sürülen Leyla Karakaş’ın da Buyruk’tan sonra Selahattin Demirtaş’a övgüler düzüp, salonu terk etmesi tepki topladı. MHP’nin verdiği teklif, CHP’li üyelerin; “Sadece T.C. olarak değil, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresi tabelada yer alsın” kararı, oybirliğiyle kabul edildi.
 

HDP’Lİ İSİM SALONU TERK ETTİ

 
 
BU ATAMA KAYGI VERiCi
 
AK Parti Seyhan Belediye Meclis Üyesi Yalçın Limoncu, “Terör örgütünü savunan ve çıkıp, ‘Biz Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diyen bir parti liderini, burada meclis kürsüsünden savunup, ona methiyeler düzen birinin, ‘belediye başkan yardımcılığı’ görevinde neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyoruz. Bu durum bizi kaygılandırıyor. Bu yüzden de bu atamaya karşıyız” dedi.
 
(Akşam)

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

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