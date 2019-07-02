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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı başladı

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul seçimi biter bitmez işçi kıyımına başladı. 302 işçi kovulurken, işsizlik maaşı almaları da engellendi.

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Ramazan Bayramı öncesi ilgili birimlere "bin 750 işçiyi işten atalım" talimatı gönderen Adana'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1 Temmuz itibarıyla işçi kıyımına başladı. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) 302 işçinin iş akitleri feshedildi. İş kanunun 29'uncu maddesinden dolayı işten çıkarılan işçilerin işsizlik maaşından faydalanamayacağı öğrenildi. Bazı işçilere işten çıkarılmaları yazıyla tebliğ edilirken, bazıları e-devlete girdiklerinde haberdar oldu.
 
 
ASKİ'de çıkışı verilen işçilere ASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Küreksiz imzalı yazıda, "...... sicil numaralı iş yerimizde çalışmaktasınız. Yönetim kurulumuzun 13.5.2019 tarihli 27. Sayılı kararı ile 4857 sayılı iş kanununun 29. maddesi uyarınca iş akdiniz ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle yasal haklarınız ödenmek suretiyle fesih edilmiştir" denildi.
 
Koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımı ile geçmiş dönem borçlarını her ortamda gündeme getiren Karalar, 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla zaman kaybetmeden kıyıma başladı.
 
 
BANKAMATİKÇİLERİ AÇIKLAYIN
Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan, "Kendi tabirine göre belediyede çalışmadığı halde maaş alan bankamatkiçiler olduğunu söylüyor. Eğer böyle bir durum varsa kamuoyuyla paylaşsın. 3 aydır görevdesiniz bugüne kadar niye çıkarmadınız. Eğer işçi çıkışında ideolojik, mezhepsel ve ırkçı bir yaklaşım hissi bu şehirde oluşursa Adana'da yaşayan insanların kardeşlik hukukunu zedeler" dedi.
 
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ise, çıkarılan işçilerin haklarını savunmak için hukuk komisyonu oluşturduklarını belirterek "Önceki dönemde inşasına başlanan yollar, kavşaklar, köprüler, tüm yatırımlar yarım bırakıldı. Adana sivrisinek istilasına terk edildi. Şimdi de işçi kıyımına başlandı. Partili-partisiz demeden, siyasi tercihine, dünya görüşüne bakmadan mağdur işçilerin sonuna kadar yanlarındayız" diye konuştu.
 
29'UNCU MADDE
SGK çıkışında 29 numaralı kod, "İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" anlamına gelmekte. İşten ayrılış nedeni 29 olarak bildirilen işçi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre işsizlik maaşına hak kazanamamakta ayrıca işvereninden de tazminat talep edememektedir.
 
(Sabah)

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